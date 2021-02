Der Song "Soon may the Wellerman come" - oder kurz "The Wellerman" - ist ein altes Seefahrerlied aus dem 19. Jahrhundert. Es erzählt die Geschichte eines Walfangschiffes und dessen Abenteuer auf hoher See. Die Crew hofft darauf, dass bald ein weiteres Schiff - mit dem Namen "Wellerman" - bei ihnen ankommt und sie mit Essen und Trinken versorgt. Heute ist Walfang in vielen Ländern der Welt verboten. Aber darum geht es auch nicht bei dem Shanty, meint Nathan Evans.