Gerade in der Corona-Zeit sind viele Menschen im Wald unterwegs: für Spaziergänge, Ruhe und frische Luft. Vielleicht wart ihr ja auch in den vergangenen Tagen zwischen Bäumen unterwegs. An vielen Orten fällt auf: Der Wald sieht nicht so richtig gesund aus. Viele Bäume sind nicht so schön grün wie sonst im Frühling und oft sind ganze Waldflächen kahl.