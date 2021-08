Nationalhymnen: kurz, lang und mal ohne Text

Hymnen gibt es schon sehr lange. Bereits in der Antike, also vor mehr als 2.000 Jahren, wurden sie gesungen. Das passierte oft an besonderen Feiertagen. Denn eine Hymne ist ein feierlicher Lobgesang. In der Antike priesen und ehrten die Menschen damit einen bestimmten Gott oder einen Herrscher. Später begann man auch Hymnen für einzelne Staaten zu dichten.