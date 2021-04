Die Niederlage ist für viele Fans richtig hart, denn die Mannschaft von Nordmazedonien ist in der Weltrangliste auf Platz 65 – also eigentlich kein schwieriger Gegner. Die Deutschen sind auf Platz 13. Eine Mannschaft, die in der Weltrangliste so weit unten ist, gewinnt gegen eine Mannschaft gewinnt, die so weit oben in der Liste ist? Das passiert eher selten. Die Fans der nordmazedonischen Mannschaft haben diesen Sieg daher umso mehr gefeiert.