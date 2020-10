Deutschland ist ein dicht besiedeltes Land, fast überall haben wir Menschen uns breit gemacht. Aber eben nur fast. Es gibt nämlich auch Gebiete, aus denen sich der Mensch wieder zurückgezogen hat, um die Natur sich selbst zu überlassen. Diese Gebiete heißen Nationalparks. Deutschland hat insgesamt 16 von ihnen, zum Beispiel im Bayerischen Wald, in der Eifel, im Wattenmeer an der Nordsee oder in der Boddenlandschaft an der Ostsee.

In ihnen sollen einzigartige Landschaften und auch die Pflanzen und Tiere geschützt werden. Damit die Natur wirklich Ruhe vor uns Menschen hat, gelten in den Parks strenge Regeln. Zum Beispiel dürfen keine Bäume gefällt werden, auch Angeln, Jagen oder Feuermachen ist verboten. Still staunen über die Natur ist aber erlaubt, denn Nationalparks sind auch zum Lernen da.