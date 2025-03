logo!: Nations League - Mini-EM im Sommer in Deutschland

So kam es zu dem spektakulären Tor

Die Aufgabe ist eines Balljungen ist es, Bälle, die aus dem Spielfeld geschossen wurden, einzusammeln und an die Spieler zurückzugeben. Und Noel war in dem Moment superschnell: Er hatte kurz Augenkontakt mit Joshua Kimmich und warf ihm direkt den Ball zu. Kimmich spielte dann zu Jamal Musiala und der traf zum 2:0 ins italienische Tor. Deren. Balljunge Noel hat also einen krassen Anteil am Tor! Und das war sein erster Einsatz als Balljunge : "Es fühlt sich wirklich sehr gut an", sagte er nach dem Spiel. Für seine superschnelle Reaktion bekamm er von Kimmich einen Spielball mit Unterschrift und ein Foto mit dem Kapitän.

Mini-EM im Sommer in Deutschland

Die deutsche Mannschaft schaffte dann bis zur Halbzeitpause noch ein drittes Tor - kassierte dafür aber drei Tore der Italiener in der zweiten Halbzeit. Das Spiel endete damit 3:3-Unentschieden. Das reicht, damit die Deutschen in die Finalrunde einziehen. Die Finalrunde findet im Sommer in Deutschland statt, also so etwas wie eine kleine Mini-EM. Am 4. Juni wird im Halbfinale Deutschland gegen Portugal in München spielen, am 5. Juni wird die spanische Mannschaft gegen die französische in Stuttgart spielen. Das Spiel um Platz drei und das Finale werden beide am 8. Juni in Stuttgart und München ausgetragen.