Siegerpokal der UEFA-Nations-League Quelle: reuters

Die UEFA-Nations-League ist ein ganz neuer Wettbewerb für Fußball-Nationalmannschafen in Europa. Alle 55 Mitgliedsländer des europäisichen Fußballverbandes UEFA nehmen daran teil. Die Mannschaften sind in vier Ligen (A, B, C, D) eingeteilt. Entscheidend dafür, welches Land in welcher Liga spielt, war eine UEFA-Rangliste. So spielen immer ungefähr gleich gute Mannschaften in einer Liga. In jeder Liga gibt es dann noch mal vier Gruppen mit drei bis vier Teams.



Deutschland spielt in der Liga A, in der die besten Mannschaften Europas sind. In der Gruppe 1 sind neben Deutschland noch Frankreich und die Niederlande. Die jeweiligen Gruppensieger kommen in eine Endrunde und spielen um den Nations-League-Pokal. Die jeweils Gruppenletzten steigen in die darunterliegende Liga ab.