Bei dem Treffen in Madrid haben die Mitgliedsländer nun beschlossen, das Aufnahmeverfahren für Schweden und Finnland zu starten. Noch vor kurzer Zeit wollten diese beiden Länder gar nicht Mitglied der NATO werden. Das hat sich mit dem Krieg in der Ukraine nun geändert. Ende Februar hat Russland Soldaten in die Ukraine geschickt und das Land angegriffen. Seitdem gibt es dort Kämpfe, zurzeit vor allem im Osten der Ukraine. Die Ukraine wird zwar von vielen NATO-Ländern unterstützt, zum Beispiel mit Geld oder Waffen, ist allerdings kein Mitglied der NATO. Die anderen Länder schicken also auch keine Soldatinnen und Soldaten, um der Ukraine zu helfen. Finnland und Schweden werden von Russland zwar im Moment nicht direkt bedroht, doch in beiden Ländern halten Politikerinnen und Politiker es nun für sicherer, der NATO beizutreten.