Die NATO könnt ihr euch als eine Art Club vorstellen, bei dem man Mitglied sein muss. Mitglied der NATO sind 30 verschiedene Länder. Und deren Chefinnen und Chefs treffen sich regelmäßig um zu beraten, zu diskutieren und manchmal auch zu streiten. Seit Montag ist es wieder soweit und die NATO trifft sich in ihrem Clubhaus, äh, Hauptquartier in Brüssel. Zum ersten Mal dabei: Der neue US-Präsident Joe Biden. Was genau die Aufgaben der NATO sind und welche Kritik es an der NATO gibt, erfahrt ihr hier: