Die NATO ist ein Zusammenschluss von derzeit 29 Ländern. Mitglied des Bündnisses sind zum Beispiel auch die USA und Deutschland. Bei dem Bündnis geht es vor allem darum, dass sich die Länder im Notfall gegenseitig verteidigen, wenn ein Land angegriffen wird. Am Mittwoch und Donnerstag haben sich die Regierungschefs der NATO-Länder in Brüssel getroffen. Dort kritisierte US-Präsident Trump Deutschland dafür, dass es zu wenig Geld für das Militär ausgebe und damit die NATO zu wenig unterstütze. Am Donnerstag drohte Trump wohl sogar damit, dass die USA die NATO verlassen könnten, sollten die anderen Länder nicht mehr Geld fürs Militär ausgeben.