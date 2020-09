Tierfoto des Jahres 2019

Insgesamt wurden Fotos in 19 verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Die Fotos zeigen ganz unterschiedliche Augenblicke aus der Welt des Tierreichs - mal lustig, mal bedrohlich. Der Gesamtsieger zeigt ein Murmeltier, das sich vor einem Fuchs erschreckt. Das Foto sieht extrem lustig aus – doch für das Himalaya-Murmeltier war es wohl der schrecklichste Moment seines Lebens. Denn der Fuchs hat es kurz nach dem Schnappschuss verspeist. Geschossen hat das Foto der Chinese Bao Yongquing und hat sich damit gegen mehr als 48.000 andere Fotografinnen und Fotografen durchgesetzt. Die besten Fotos des Wettbewerbs werden in einer Ausstellung im naturhistorischen Museum in London gezeigt. Ein paar der Bilder könnt ihr euch in der verlinkten Bildergalerie anschauen.