Naturschutz ist so wichtig, weil viele Tier- und Pflanzenarten immer seltener werden. Jeden Tag sterben etwa 70 Tiere und Pflanzen auf der Welt aus. Auch in Deutschland werden einige Arten, wie zum Beispiel der Feldhase, bestimmte Fledermäuse oder Mooslandschaften, bald ganz verschwinden, wenn sie nicht besser geschützt werden. Diese Arten zu schützen, heißt vor allem, ihre Lebensräume zu schützen. Deswegen gibt es in Deutschland viele Naturschutzgebiete. Das sind Landschaften, die geschützt werden, weil sie besonders schön oder das Zuhause seltener Tiere und Pflanzen sind.