Der Körber-Preis wird jedes Jahr an Wissenschaftler in Europa verliehen, die etwas mit großer Bedeutung entdeckt oder erforscht haben.



Dieses Jahr wird der Körber-Preis an Svante Pääbo verliehen. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Genetik. Er untersucht also, wie Menschen ihre Eigenschaften an ihre Nachkommen vererben, also weitergeben. Eigenschaften wie Verhalten und Aussehen sind im Erbgut eines Menschen, der sogenannten DNA, gespeichert. Sie enthält also, wie eine Art Bauanleitung, sämtliche Informationen eines Menschen. Wenn sie sich fortpflanzen, geben sie automatisch Teile dieser Informationen und Eigenschaften an ihre Kinder weiter.