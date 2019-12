Bio = gesund? - Nicht unbedingt!

Den Preis für die "dreisteste Werbelüge" bekommt dieses Jahr die Bio-Tomatensoße für Kinder von "Zwergenwiese". Denn sie enthält doppelt so viel Zucker wie die meisten Tomatensoßen für Erwachsene - nämlich 11 Gramm Zucker in 100 Gramm Soße. Zwar ist dies kein "normaler" Kristallzucker, sondern Zucker aus Apfeldicksaft, also aus einem Fruchtsaftkonzentrat. Gesundheitsexpertinnen und -experten sagen aber, dass dieser Zucker genauso ungesund ist. Sie empfehlen, dass Soßen für Kinder gar keinen extra Zucker enthalten sollten.