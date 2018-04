Nelson Mandela Quelle: reuters

Nelson Mandela wurde am 18. Juli 1918 in dem kleinen Dorf Mvezo in Südafrika geboren. Als junger Mann wurde er Mitglied in einer Partei, die mehr Gerechtigkeit forderte: Sie wollte, dass die Menschen nicht anders behandelt werden nur wegen ihrer Hautfarbe. Doch die damalige Regierung verbot diese Partei. Nelson Mandela wurde 1964 zu lebenslanger Haft verurteilt. Viele Politiker aus der ganzen Welt forderten, dass Mandela wieder freigelassen wird. Am 11. Februar 1990 war es dann so weit: Nach 27 Jahren Gefängnis kam Nelson Mandela endlich wieder frei.