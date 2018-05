logo! wird nicht alle Fragen auf Instagram beantworten können. Fragen, die sich aber konkret auf die Sendung beziehen, wird logo! immer versuchen, zu beantworten. Bei dem logo!-Kanal auf Instagram ist die Kontaktiermöglichkeit in Storys ausgeschaltet. Denn Nachrichten, die so an logo! geschickt werden, sind nicht öffentlich und können nicht von jedem gesehen werden. logo! ist es aber wichtig, dass alle User auf Instagram gleich behandelt werden. Wenn ihr eine Frage oder Nachricht an logo! habt, die ihr nicht öffentlich posten wollt, könnt ihr sie immer noch per Mail an logo@zdf.de schicken.