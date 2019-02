Bisher befand sich der Hauptsitz des BND in Pullach, einer Stadt in Bayern. Bereits im Jahr 2003, also vor 16 Jahren, hatte die damalige Bundesregierung beschlossen, dass der BND nach Berlin ziehen soll. Zuerst musste aber ein neues Gebäude geplant und gebaut werden, in dem 4.000 BND-Mitarbeiter Platz finden. Auch der Umzug selbst war ziemlich aufwändig: 58.000 Möbelstücke und 100.000 Umzugskartons mussten von Bayern nach Berlin transportiert werden.