Eigentlich sollen in Deutschland alle Schülerinnen und Schüler die selben Möglichkeiten haben, in der Schule etwas zu lernen und später einen Beruf zu finden, der zu ihnen passt. Das nennt man Chancengleichheit. Doch in der Realität sieht das oft anders aus. Denn da hängt der eigene Lernerfolg in vielen Fällen davon ab, auf welche Schule man geht und welche Erfahrungen die eigenen Eltern in der Schule gemacht haben. Waren die eigenen Eltern zum Beispiel selbst nicht so gut in der Schule, dann haben in vielen Fällen auch ihre Kinder Probleme in der Schule - warum genau, seht ihr im Video.