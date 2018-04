Am 6. Juni lässt sich der Astronaut Alexander Gerst gemeinsam mit anderen Raumfahrern ins All schießen. Dieses Mal wird er dabei der Commander, also der Chef der Internationalen Raumstation ISS sein. Zum ersten Mal hat damit ein Deutscher bei einer Mission im All das Sagen. Am Dienstag hatte Alexander Gerst seinen letzten öffentlichen Auftritt vor dem Abflug ins All. Trotz seiner großen Aufgabe war er gut gelaunt und sehr entspannt.