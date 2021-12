Ab in die Mitte

Es ist nämlich so: im Plenarsaal des Bundestages treffen sich Politikerinnen und Politiker, um zu diskutieren und zu entscheiden. In dem Saal gibt es eigentlich eine feste Sitzordnung. Sie besteht schon seit über 70 Jahren.



Die Sitze in dem Plenarsaal sind in einer Art Halbkreis angeordnet. Jede einzelne Fraktion, also Politiker und Politikerinnen einer Partei, sitzt dort in Blöcken zusammen.



Doch die neue Regierung aus den Parteien SPD, Grünen und FDP wollte die Sitzordnung ändern. Denn vor allem die FDP war unzufrieden. Deshalb stellten die drei Parteien gemeinsam einen Antrag.