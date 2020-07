Bei Hochwasser oder Schneekatastrophen oder wie jetzt in der Corona-Krise - die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, also der Armee von Deutschland, helfen nicht nur in Krisengebieten im Ausland. Auch hier in Deutschland wird gearbeitet. Zum Beispiel hilft die Bundeswehr beim Aufräumen nach Katastrophen oder versorgt betroffene Menschen. In der Corona-Zeit haben die Bundeswehrsoldaten etwa Schutzmaterial in Krankenhäusern und Gesundheitsämtern verteilt.