Die Fleischfirma aus Gütersloh vermutet, dass es an den gekühlten Räumen liegen könnte, in denen geschlachtet wird. Offenbar könne sich das Virus in gekühlten Räumen leichter ausbreiten. Viele vermuten aber auch, dass sich die betroffenen Fleischerei-Mitarbeiter nicht nur während der Arbeit angesteckt haben, sondern vor allem in ihren Unterkünften. In den Fleischfabriken arbeiten oft Menschen aus dem Ausland, die sich dann für eine bestimmte Zeit Unterkünfte teilen. Für die Unterbringung und Bezahlung der Arbeiter sind oft extra Firmen zuständig. Weil es für sie Kosten spart, bringen sie die Arbeiter oft in extrem kleinen Wohnungen, Kasernen oder Gemeinschaftsunterkünften unter. Dort leben dann viele Menschen auf engem Raum. Abstand halten ist also nicht möglich. So kann sich das Virus schnell ausbreiten. Um die Arbeitsbedingungen etwas zu verbessern, haben Politikerinnen und Politiker ein Gesetz beschlossen, das aber erst ab nächstem Jahr gilt. Mehr zu dem Gesetz erfahrt ihr im verlinkten Video.