2020 sollen die ersten Flieger starten

Seit 13 Jahren wird an vielen Ecken in dem großen Gebäude gearbeitet. Die Ausbesserung dieser Fehler dauert damit nun schon länger, als der eigentliche Bau des Flughafens. Die Chefs des BER wollen jetzt aber alles tun, damit der Flughafen im Oktober 2020 in Betrieb gehen kann. Der neue Flughafen sollte ursprünglich die drei anderen Berliner Flughäfen ersetzen: Tegel, Tempelhof und Schönefeld.