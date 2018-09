Ralph Brinkhaus, der neu gewählte Fraktionschef Quelle: Michael Kappeler/dpa

Ralph Brinkhaus sagt, dass auch er gut mit Angela Merkel zusammenarbeiten will.



Trotzdem: Er ist kein so enger Vertrauter der Kanzlerin wie Volker Kauder. Deshalb vermuten viele, dass Angela Merkel in Zukunft möglicherweise nicht mehr die gleiche Unterstützung von der Fraktion bekommt wie bisher. Das könnte auch bedeuten, dass sie als Bundeskanzlerin insgesamt nicht mehr ganz so stark ist.