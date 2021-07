Nicht mehr so verspielt, dafür genau auf den Punkt! Das ist unser Ziel bei den Erklärstücken, in denen wir euch komplizierte Themen grafisch erklären. Unsere neuen Figuren sind vielleicht am Anfang noch etwas ungewohnt für euch, aber wir sind uns sicher, dass ihr sie ganz schnell mögen werdet! Sie können nämlich in suuuuper viele Rollen schlüpfen und somit alles erklären, was wichtig ist!