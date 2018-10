Die Politiker planen außerdem neue Regelungen für sogenannte geduldete Asylbewerber. Das sind Menschen, deren Asylantrag in Deutschland abgelehnt wurde, die also eigentlich Deutschland wieder verlassen und in ihre Heimat zurückkehren müssten. Geduldet bedeutet, sie dürfen trotzdem erst einmal in Deutschland bleiben. Unter welchen Voraussetzungen diese geduldeten Asylbewerber in Deutschland arbeiten dürfen, soll auch in dem neuen Gesetz stehen.