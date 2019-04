Diskussion um neue Regelung bei der Organspende

Momentan ist es so geregelt: Wenn jemand stirbt, entscheiden Verwandte, ob Organe des Toten gespendet werden sollen. Wer das vor dem Tod selbst entscheiden möchte, füllt einen Organspendeausweis aus. Darin trägt man ein, ob man nach seinem Tod Organe spenden möchte. Solche Organspendeausweise bekommt man zum Beispiel bei vielen Ärzten und in Apotheken, bei Krankenkassen und im Gesundheitsamt. Kinder können übrigens keinen Organspendeausweis bekommen. Wenn ein Kind stirbt, dann entscheiden die Eltern, ob ein oder mehrere Organe gespendet werden sollen. Einen eigenen Organspendeausweis dürfen sie erst mit 16 Jahren haben.



Ungefähr jeder dritte Deutsche hat so einen Spendeausweis ausgefüllt. Allerdings kam in einer Umfrage heraus, dass viel mehr Deutsche bereit wären, Organe zu spenden. Doch sie haben das nicht klar mit einem Organspendeausweis geregelt.