An Schulen in Deutschland gibt es ein Neutralitätsgebot. Quelle: dpa

Aus diesem Grund fordert die AfD jetzt "neutrale Schulen" in Hamburg. Sie beziehen sich dabei auf das Neutralitätsgebot, dass es an Schulen in Deutschland gibt. Dieses Gebot sagt aus, dass Lehrer ihre Schüler mit ihrem Unterricht nicht in bestimmte, zum Beispiel politische, Richtungen lenken dürfen.