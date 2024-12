Genau das hat er heute getan. Er hat den Bundestag also abstimmen lassen, ob er weiterhin Bundeskanzler bleiben soll. Das Ergebnis: Die Mehrheit der Abgeordneten will nicht, dass Scholz Kanzler bleibt. Es muss also Neuwahlen geben.



Dass Olaf Scholz die Vertrauensfrage gestellt hat, ist etwas Besonderes. Denn das ist in der Geschichte Deutschlands bis jetzt noch nicht oft passiert. In der Bildergalerie seht ihr, welche Bundeskanzler die Vertrauensfrage in der Vergangenheit gestellt haben.