Für die Umwelt ist das eine große Belastung. Schließlich werden viele Ressourcen und viel Energie benötigt, um die Waren herzustellen. Im Video erklären wir euch das am Beispiel eines T-Shirts.



Einige Politiker fordern deshalb, dass es in Zukunft verboten sein sollte, neuwertige zurückgeschickte Waren zu vernichten. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat angekündigt, dass sie noch im Juni einen Vorschlag für eine Gesetzesänderung machen will. Zurückgesendete Ware müsste dann weiterverkauft, gespendet oder anders verwendet werden.