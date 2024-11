Länger Ferien? Her damit! Das hätten wahrscheinlich die meisten von euch gern - ein 12-Jähriger in New York hat genau das geschafft. Eigentlich sollten die Ferien in New York erst am 24. Dezember starten, also genau an Heiligabend. Der 12-jährige Isaac Regnier dachte sich da nur: Bis kurz vorher in die Schule?! Nö!