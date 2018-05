Winston Churchill Quelle: pr

Am 19. September 1946 hielt der berühmte britische Politiker Winston Churchill eine Rede. Die Menschen in ganz Europa litten zu dieser Zeit immer noch unter den grausamen Folgen des Zweiten Weltkrieges.

Viele Menschen in Europa hassten Deutschland, weil es den Zweiten Weltkrieg begonnen und Schuld an dem schrecklichen Leid hatte. Wie sollte es jetzt weitergehen?