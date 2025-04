logo! erklärt: Wenn der Rhein schrumpft

Frachtschiffe auf Flüssen transportieren ziemlich viel an allen möglichen Waren: Kleidung, Lebensmittel, Rohstoffe wie Kohle oder Chemikalien, um Plastik und Medikamente herzustellen oder Öl zum Heizen. Ein Frachtschiff kann so viel laden wie 150 Lastwagen! Es sei denn, es ist Niedrigwasser, so wie jetzt. Denn dann dürfen die Schiffe nicht so tief im Wasser liegen.



Ihr kennt das ja bestimmt: Ob fünf oder zwei Leute auf eurem Schlauchboot sitzen, ist ein Unterschied - das Boot sinkt bei mehr Gewicht tiefer ins Wasser ein. Damit die Frachtschiffe bei Niedrigwasser nicht so tief im Wasser liegen, dass sie am Boden aufsetzen, dürfen sie deshalb nicht so schwer beladen werden. Zurzeit steht das Wasser im Rhein so niedrig, dass jedes Schiff nur noch halb so voll wie sonst beladen werden kann.