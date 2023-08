Niger gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Das hat schlimme Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen. Sie sterben zum Beispiel durchschnittlich 20 Jahre früher als Leute in Deutschland. Es haben auch nur die Hälfte der Nigrer und Nigrerinnen Zugang zu sauberem Trinkwasser.



Stell dir vor, du hättest sechs Geschwister! Ganz schön viel, oder? In Niger ist das aber normal. Denn dort bekommt eine Frau im Durchschnitt sieben Kinder. Das ist mehr als in jedem anderen Land der Welt! Deswegen leben super viele Kinder und Jugendliche in Niger. Mehr als die Hälfte der Menschen dort ist unter 18 Jahre alt. In Niger können auch mehr als die Hälfte der Menschen über 15 Jahren nicht lesen und schreiben. Eigentlich sollen Kinder, die zwischen 7 und 15 Jahre alt sind, in Niger zur Schule gehen. Es besuchen aber nur die Hälfte von ihnen Schulen. Viele müssen zum Beispiel arbeiten, um ihre Familien zu unterstützen. Besonders Mädchen gehen in Niger seltener zu Schule. Viele von ihnen müssen heiraten, bevor sie 18 Jahre alt sind - auch wenn sie das nicht möchten.



Niger hat viele Bodenschätze wie Uran, Erdöl oder Gold, die an andere Länder geliefert werden. Doch nur wenige Menschen verdienen daran Geld. Viele arbeiten auch in der Landwirtschaft. Doch die Folgen des Klimawandels wie Dürren, weniger Regen und mehr Überschwemmungen machen ihnen die Arbeit immer schwieriger.

Bildquelle: IMAGO/Danita Delimont