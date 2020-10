Polizeigewalt ist aber nicht nur in Nigeria ein Problem, sondern passiert auch in anderen Ländern. So wie jetzt in Nigeria sind in den letzten Monaten auch in den USA Menschen auf die Straßen gegangen und haben gegen Polizeigewalt demonstriert. Dort sind vor allem gewaltsame Polizeieinsätze von Weißen gegenüber Schwarzen ein Problem. Die Demonstrationen in den USA waren eskaliert, nachdem der Schwarze George Floyd im Mai von einem weißen Polizisten getötet worden war. Danach gingen weltweit viele Menschen auf die Straße, um gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. Die Demonstrationen wurden unter dem Hashtag #blacklivesmatter bekannt, was so viel heißt wie "schwarze Leben zählen".