Kip Thorne - einer der Physik-Nobelpreisträger Quelle: dpa

Bereits der berühmte Wissenschaftler Albert Einstein sagte vor ungefähr 100 Jahren voraus, dass es im All winzige Schwingungen gibt, sogenannte Gravitationswellen. Er zweifelte allerdings daran, dass diese Gravitationswellen jemals gemessen werden würden. Aber genau das ist drei US-Forschern gelungen.



Die Forscher Rainer Weiss, Kip Thorne und Barry Barish waren Leiter eines großen Projekts. Sie wiesen nach, dass zwei Schwarze Löcher Graviationswellen auslösten. Für diese sensationelle Entdeckung erhalten die Forscher den Nobelpreis für Physik - das wurde am Dienstag in Stockholm bekannt gegeben.