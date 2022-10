Nobelpreise 2021

Der Nobelpreis für Literatur geht in diesem Jahr an den noch nicht so bekannten tansanischen Schriftsteller Abdulrazak Gurnah. Den Preis bekommt er vor allem für seine Literatur, die sich mit dem Kolonialismus beschäftigt. Besonders gut gefällt der Jury an den Büchern von Abdulrazak Gurnah, dass er sehr ehrlich beschreibt, was der Kolonialismus angerichtet hat. Kolonialismus bedeutet, dass ein Land von einem anderen, fremden Land mit einer anderen Kultur beherrscht wird. Besonders europäische Länder haben lange Zeit große Gebiete in Amerika, Asien, Ozeanien und Asien beherrscht. Die Bewohner der Länder wurden teilweise verschleppt und versklavt. Ihre Rohstoffe wurden abgebaut und verkauft. Heute gibt es diesen Kolonialismus nicht mehr. Aber die Ländergrenzen wurden damals von den europäischen Ländern bestimmt. Und das, ohne die verschiedenen Kulturen und Stämme vor Ort zu beachten. Das hat bis heute zu vielen Streitigkeiten und sogar Kriegen geführt.

Bildquelle: dpa