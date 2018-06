Noch Fragen zu logo!?

Die drei logo!-Moderatoren: Tim, Jennie und Linda Quelle: ZDF

"Hallo bei logo!", so begrüßen euch die logo!-Moderatoren schon seit mehr als 25 Jahren. Sie begleiten euch durch Nachrichten aus aller Welt: Was macht eigentlich ein Außenminister? Was ist der Klimawandel? Was machen Tiere im Winter? Warum gibt es Krieg in Syrien? Diese und noch viel mehr Fragen hat logo! in mehr als 7.000 Sendungen beantwortet.