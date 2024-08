In Italien gibt es drei Monate Sommerferien (in manchen Regionen sogar noch mehr). Die Kinder haben dort also lange am Stück frei, aber dafür das übrige Jahr nur wenig schulfreie Tage. Für Familien ist oft kompliziert, die Betreuung der Kinder während der langen Ferien zu organisieren. Die Eltern haben nämlich in der Regel nicht so lange frei und drei Monate Feriencamp kann sich kaum jemand leisten. Deswegen finden viele die Forderung der Lehrkräfte nicht so gut.