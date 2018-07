Die beiden letzten weiblichen Tiere des nördlichen Breitmaulnashorns. Quelle: reuters

Bei den nördlichen Breitmaulnashörnern sieht es aber gar nicht so schlecht aus. Bei einer anderen Nashornart wurde das Verfahren schon ausprobiert und hat funktioniert. Die Forscher müssen nun noch einige Tests machen. Sie hoffen, dass es in wenigen Jahren ein nördliches Breitmaulnashorn-Baby geben könnte.



Wenn die künstliche Befruchtung klappen sollte, hoffen sie, so auch andere bedrohte Tierarten retten zu können.