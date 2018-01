Das Treffen fand im Grenzgebiet zwischen beiden Ländern statt. Bei den Gesprächen ging es vor allem um die Frage, ob Nordkorea an den Olympischen Winterspielen teilnimmt, die im Februar in Südkorea stattfinden. Kim Jong Un, der nordkoreanische Herrscher, hatte das in seiner Neujahrsansprache angedeutet.