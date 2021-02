Der Bundestrainer im Langlauf, Peter Schlickenrieder, hält die Erwartungen vor den Wettkämpfen eher klein. Die größten Chancen auf eine Medaille sieht er bei der Staffel, also dem Teamwettbewerb, und für die Langläuferin Katharina Hennig. Sie hat in diesem Winter schon gute Leistungen gezeigt. Für die anderen Läuferinnen und Läufer des deutschen Teams kommt die WM in Schlickenrieders Augen noch zu früh. "Wir brauchen Zeit", sagt er in einem Interview.