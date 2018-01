So sieht die Flagge von Nordkorea aus. Quelle: Stefan Schaubitzer/dpa

Nordkorea liegt auf der koreanischen Halbinsel und ist mit 122.000 Quadratkilometern etwas kleiner als zum Beispiel Griechenland. Das Land nennt sich „Demokratische Volksrepublik Korea“. Die Hauptstadt Pjöngjang liegt in der Nähe der Küste, so wie die meisten Städte in Nordkorea. Im ganzen Land leben etwa 25 Millionen Menschen. Etwas mehr als die Hälfte davon wohnt in Städten. Im Inneren des Landes sind viele Berge. Dort werden Bodenschätze, wie zum Beispiel Kohle, gewonnen.