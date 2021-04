Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un.

Quelle: KCNA/dpa

Jetzt hat aber der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un selbst gesagt, dass eine Hungersnot bevorsteht. Allerdings nicht ganz so deutlich. Er hat von einem "beschwerlichen Marsch" für sein Land gesprochen. Mit diesem Ausdruck vergleicht er die Situation mit einer schweren Hungersnot, die es schon mal in der Vergangenheit gegeben hat. Dass Kim Jong Un so etwas öffentlich sagt, ist sehr ungewöhnlich, denn normalerweise stellt er sein Land gerne so dar, als wäre alles ziemlich toll.