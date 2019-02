Die Republik Nordmazedonien ist ein Land auf dem Balkan und grenzt an Serbien, den Kosovo, Bulgarien, Griechenland und Albanien. Rund zwei Millionen Einwohner leben in Nordmazedonien, fast die Hälfte davon in der Hauptstadt Skopje. In Mazedonien werden mehrere Sprachen gesprochen: Mazedonisch, Albanisch, Türkisch, Romani, Serbisch und Vlachisch.