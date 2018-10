Zwei Raumfahrer mussten nach Fehlstart notlanden

Zwei Raumfahrer wollten am Donnerstag an Bord einer sogenannten Sojus-Rakete zur Internationalen Raumstation ISS fliegen. Um 14.40 Uhr Ortszeit startete die Rakete in Baikonur in Kasachstan, doch dann gab es riesige technische Probleme. Nur 119 Sekunden nach dem Start schaltete sich die Rakete ab. Die zwei Raumfahrer an Bord konnten etwa 400 Kilometer vom Startpunkt notlanden. Sie wurden unverletzt von Rettern gefunden.