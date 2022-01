...ist seit 2021, also seit der letzten Bundestagswahl, Mitglied des Bundestags.

...ist frauenpolitische Sprecherin der Partei. Davor war sie Sprecherin der Grünen Jugend.

...wurde 1994 in Filderstadt in Baden-Württemberg geboren. Sie ist damit die jüngste Parteivorsitzende der Grünen.

...hat ihr Studium der Rechtswissenschaft 2019 abgebrochen, um sich ganz der Politik zu widmen.

...engagiert sich für Feminismus und Body Positivity, also dafür, sich in seinem Körper wohl zu fühlen, egal wie man aussieht.

