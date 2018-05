Die NPD gibt es schon seit mehr als 50 Jahren. In ihrer Anfangszeit hatte sie ziemlich viele Wähler und konnte einige Politiker in Landtage schicken. Dann war sie lange nicht mehr in Parlamenten vertreten. Nach der Wiedervereinigung im Jahr 1990 wurde die NPD vor allem in Ostdeutschland wieder häufiger gewählt und war bis 2016 auch wieder in einigen Landtagen vertreten.