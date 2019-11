Doch so etwas darf nicht passieren. Dass Journalisten ohne Angst recherchieren und berichten können, ist extrem wichtig und gehört zur Pressefreiheit. Deshalb sind heute in Hannover mehr als 7.000 Menschen auf die Straße gegangen, um ein Zeichen gegen die NPD-Demo zu setzen. Sie wollten zeigen: „Wir sind mehr“ (denn bei der NPD-Demo waren nur etwa 120 Menschen) und wir finden eure Einschüchterungs-Versuche nicht ok.