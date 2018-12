Dieses ausgebrannte Wohnmobil brachte den Fall ins Rollen.

Quelle: dpa

Am 4. November 2011 fanden Polizisten in einem ausgebrannten Wohnmobil in Thüringen zwei tote Männer. Am gleichen Tag explodierte eine Wohnung in Sachsen. Darin sollen die beiden Männer zusammen mit einer Frau gewohnt haben. Bei der Durchsuchung fanden Polizisten DVDs mit Hinweisen auf verschiedene Verbrechen. Zehn Morde soll der NSU begangen haben. Dabei handelt es sich vor allem um Anschläge gegen Ausländer. Der erste wurde schon im Jahr 2000 verübt.